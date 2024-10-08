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17:27, 8 октября 2024Бывший СССР

Российские пограничники покинут Армению

Багдасарян: российские пограничники перестанут охранять границу Армении с Ираном

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские пограничники перестанут охранять границу Армении с Ираном с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По словам главы пресс-ведомства, на армянско-иранской границе останутся только пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Такое решение было принято после встречи лидеров России и Армении на саммите стран СНГ в Москве.

В свою очередь, участок границы Армении с Турцией будет по-прежнему охраняться совместно с российскими пограничниками.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Россией и Арменией наблюдается активный политический диалог. По его словам, между Москвой и Ереваном в последнее время регулярно проводятся встречи на высоком уровне.

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      Сергей Болиев
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