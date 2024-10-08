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18:48, 8 октября 2024Россия

Российские Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о срыве ротации подразделений ВСУ в Курской области

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.

Экипажи применили авиационные средства поражения, после чего выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

8 октября Минобороны России заявило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области. По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное.

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      Никита Абрамов
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