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13:45, 8 октября 2024Россия

Минобороны России заявило о срыве контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: Россия отразила две контратаки ВСУ в Курской области
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России отразила две попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина пыталась контратаковать в районе Любимовки, Плехово и Русского Поречья. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России отразили атаки в направлении Ольговки в Курской области.

В результате противник потерял до 40 человек, а также две боевые бронированные машины и автомобиль.

Ранее посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что из-за вторжения ВСУ в Курскую область 300 мирных жителей пострадали, еще 70 — не выжили.

Бои в Курской области продолжаются два месяца — они идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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