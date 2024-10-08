Российский айтишник взломал онлайн-магазин с наркотиками и воровал амфетамин на продажу

В Донецке айтишник взломал онлайн-магазин с наркотиками и воровал амфетамин

В Донецке айтишник взломал онлайн-магазин с наркотиками и воровал амфетамин для себя и на перепродажу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Силовики нашли у него дома закладки и возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). Мужчина уже почти четыре года находится в СИЗО, потому что правоохранители продолжают расследование его уголовного дела. Программист признал свою вину и заявил, что после освобождения намерен стать оператором дронов, чтобы приносить пользу.

По данным канала, пять лет назад фигурант днем и ночью занимался разработкой программного обеспечения. Когда кофе перестал придавать бодрость, он решил перейти на незаконные методы и стал употреблять запрещенные вещества. Постоянно покупать их было дорого, поэтому мужчина взломал наркошоп и около месяца воровал их продукцию. Он утверждает, что делал это только в личных целях.

Ранее в Амурской области суд арестовал четырех человек за хранение кастрюли и бидона с маслом каннабиса.