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13:26, 8 октября 2024Силовые структуры

С фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали семь миллиардов рублей

Суд взыскал с экс-следователей более 7 млрд рублей по делу о рекордной взятке
Начало событий в новости Бывшего российского следователя приговорили за рекордную взятку в биткоинах
Марат Тамбиев

Марат Тамбиев. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Подмосковье Балашихинский городской суд взыскал с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко более 7,3 миллиарда рублей по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Из приговора суда следует, что в доход государства с фигурантов взыскали сумму, полученную в результате преступления. Кроме того, с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей, также незаконно им полученных.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы. Ляховенко получила девять лет колонии.

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      Анна Габай
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