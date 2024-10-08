С фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали семь миллиардов рублей

Суд взыскал с экс-следователей более 7 млрд рублей по делу о рекордной взятке

Начало событий в новости Бывшего российского следователя приговорили за рекордную взятку в биткоинах

В Подмосковье Балашихинский городской суд взыскал с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко более 7,3 миллиарда рублей по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Из приговора суда следует, что в доход государства с фигурантов взыскали сумму, полученную в результате преступления. Кроме того, с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей, также незаконно им полученных.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы. Ляховенко получила девять лет колонии.