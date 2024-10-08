Бывшего российского следователя приговорили за рекордную взятку в биткоинах

В Подмосковье суд приговорил экс-следователя Тамбиева к 16 годам и штрафу

В Подмосковье суд приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего следователя Марата Тамбиева за получение рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов. Об этом пишет ТАСС.

Тамбиев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывшего следователя также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки») и лишили звания «майор юстиции».

Прокурор просил приговорить Тамбиева к 20 годам лишения свободы и оштрафовать на 500 миллионов рублей. При этом обвиняемый настаивает на своей невиновности.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года. По версии следствия, бывший руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Тамбиев и бывшая следовательница Ляховенко вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.