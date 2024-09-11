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12:36, 11 сентября 2024Силовые структуры

20 лет колонии запросили бывшему российскому следователю за рекордную взятку

Прокурор просит 20 лет экс-следователю Тамбиеву за рекордную взятку в биткоинах

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокурор просит приговорить к 20 годам лишения свободы бывшего следователя Марата Тамбиева, обвиняемого в получении рекордной взятки в размере 2,7 тысячи биткоинов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Балашихинском городском суде Московской области проходят прения сторон в рамках процесса над силовиком. Поддерживающий государственное обвинение прокурор считает вину экс-следователя в коррупции доказанной. Также он предложил оштрафовать подсудимого на полмиллиона рублей.

На суде Тамбиев настаивает на своей невиновности. Он рассказал, что его подчиненная Кристина Ляховенко, которая вместе с ним является фигуранткой дела о рекордной взятке, ютилась в съемной комнате и вряд ли могла быть причастна к хищению миллиардов рублей.

Экс-руководителя следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летнего майора юстиции Тамбиева и бывшую 27-летнюю следовательницу Ляховенко обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года после того, как обвиняемые хакеры пожаловались на следователя в ФСБ. Что же касается Ляховенко, то следователи подозревают ее в незаконной передаче электронных носителей информации, на которых находились биткоины. Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров на сумму более 14 миллиардов рублей.

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      Любовь Ширижик
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