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15:16, 11 сентября 2024Силовые структуры

Бывший российский следователь высказался об обвинении в рекордной взятке

Экс-следователь Тамбиев на суде по делу о взятке просил лишить его звания майора
Начало событий в новости 20 лет колонии запросили бывшему российскому следователю за рекордную взятку
Марат Тамбиев (в центре)

Марат Тамбиев (в центре). Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Балашихинском городском суде Московской области бывший следователь Марат Тамбиев эмоционально высказался по поводу инкриминируемого ему обвинения в получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что его заставляют доказывать то, чего не было. Тамбиев попросил суд лишить его звания майора юстиции. «Я надеюсь, что меня лишат этого звания и за 30 месяцев я искупил это клеймо, потому что в одном ряду с этими людьми я не хочу стоять. Эта жизнь, слава богу, для меня закончилась», — сказал экс-следователь.

Прокурор просит приговорить его к 20 годам лишения свободы, он считает вину Тамбиева в коррупции доказанной. Также прокурор предложил оштрафовать подсудимого на полмиллиона рублей.

На суде Тамбиев настаивал на своей невиновности. Он рассказал, что его подчиненная Кристина Ляховенко, которая вместе с ним является фигуранткой дела о рекордной взятке, ютилась в съемной комнате и вряд ли могла быть причастна к хищению миллиардов рублей.

Экс-руководителя следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летнего майора юстиции Тамбиева и бывшую 27-летнюю следовательницу Ляховенко обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года после того, как обвиняемые хакеры пожаловались на следователя в ФСБ. Что касается Ляховенко, то следователи подозревают ее в незаконной передаче электронных носителей информации, на которых находились биткоины. Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров на сумму более 14 миллиардов рублей.

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      Любовь Ширижик
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