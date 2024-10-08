Обвиняемый в рекордной взятке бывший российский следователь не признал вину

Российский следователь Тамбиев, обвиняемый в рекордной взятке, не признал вину

Обвиняемый в рекордной взятке в биткоинах бывший российский следователь Следственного комитета России (СКР) Марат Тамбиев не признал своей вины. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Балашихинском суде Тамбиев, обвиняемый в получении взятки в семь миллиардов рублей, сказал, что надеется на то, что справедливость восторжествует и его история будет показана совсем в ином свете.

11 сентября прокурор попросил приговорить его к 20 годам лишения свободы, он считает вину Тамбиева в коррупции доказанной. Также прокурор предложил оштрафовать подсудимого на полмиллиона рублей.

Экс-руководителя следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летнего майора юстиции Тамбиева и бывшую 27-летнюю следовательницу Ляховенко обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиева арестовали в марте 2022 года после того, как обвиняемые хакеры пожаловались на следователя в ФСБ.