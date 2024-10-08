Сексолог предложила несколько доступных способов оживить прелюдию

Предварительные ласки — одна из важнейших составляющих секса, но они заключаются не только в оральной стимуляции партнера, заявила сексолог Лорен Френч. Несколько других доступных способов оживить прелюдию она раскрыла в разговоре с изданием Fashion Journal.

Главная рекомендация Френч — как можно дольше избегать прикосновения к половым органам во время прелюдии. Вместо этого она предложила ласкать уши, шею, бедра, живот и другие эрогенные зоны партнера. Разнообразить предварительные ласки, по ее словам, можно и с помощью непристойных разговоров. Она рекомендовала в случае, если секс запланирован на вечер, в течение дня обмениваться с партнером сообщениями с эротическим подтекстом. Это создаст необходимое для яркого интима сексуальное напряжение, объяснила эксперт. Для этих же целей можно перед половым контактом устроить совместный просмотр порно.

Интересным способом поэкспериментировать с прелюдией сексолог назвала и различные чувственные игры. Для этого можно использовать повязку для глаз, наушники с шумоподавлением, различные игрушки для взрослых или подключить вкусовые рецепторы при помощи еды. «Также важно продумать звуковое пространство. Добавление музыки или даже аудиопорно может способствовать возбуждению, особенно если вам не нравятся непристойные разговоры. Это может означать и совместное чтение эротики или просмотр порно без намерения повторить происходящее на экране», — рассказала Френч.

Кроме того, сексолог указала, что женщинам, чтобы полностью возбудиться необходимо около 30-40 минут, поэтому в некоторых случаях будет полезно уделить прелюдии именно столько времени. «В следующий раз, когда решите заняться сексом, попробуйте поставить таймер и наслаждаться прелюдией в течение всего этого времени. Будь то оральный секс, поцелуи, прикосновения или ласки, делайте это медленно. Дайте себе и своему партнеру насладиться этими 30 минутами», — заключила она.

Ранее Френч высказалась об оптимальной продолжительности полового акта. Она призвала не зацикливаться на идее, что долгий секс априори является хорошим, поскольку между его длительностью и качеством нет никакой связи. Оптимальной продолжительности полового акта не существует, уверена эксперт.