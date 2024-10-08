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17:02, 8 октября 2024Бывший СССР

Спецслужбы Молдавии задержали и передали Украине российского политолога

Спецслужбы Молдавии передали Украине российского политолога Чистилина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Спецслужбы Молдавии задержали и передали Службе безопасности Украины (СБУ) российского политолога Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. Об этом сообщил его друг Игорь Калдаре, передает ТАСС.

По его словам, Чистилин приехал из Москвы в Кишинев, где навещал больного сына. Они собирались начать подготовку к конференции в Сербии, которая посвящена проблемам православия, но в Молдавии политолога задержали, после чего сотрудники Службы безопасности Молдавии передали его СБУ. Украинское силовое ведомство подтвердило эту информацию.

Сейчас Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в госизмене и грозит пожизненный срок с конфискацией имущества. В консульстве России в Кишиневе сообщили, что власти Молдавии не информировали о задержании россиянина, как это принято в международном законодательстве.

Ранее В СБУ прокомментировали «зарубу» спецслужб из-за похищенного в Молдавии судьи Николая Чауса. В ведомстве подтвердили, что судья находится у них, однако отвергли версию о его похищении.

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      Илья Таксюр
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