Спецслужбы Молдавии задержали и передали Украине российского политолога

Спецслужбы Молдавии передали Украине российского политолога Чистилина

Спецслужбы Молдавии задержали и передали Службе безопасности Украины (СБУ) российского политолога Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. Об этом сообщил его друг Игорь Калдаре, передает ТАСС.

По его словам, Чистилин приехал из Москвы в Кишинев, где навещал больного сына. Они собирались начать подготовку к конференции в Сербии, которая посвящена проблемам православия, но в Молдавии политолога задержали, после чего сотрудники Службы безопасности Молдавии передали его СБУ. Украинское силовое ведомство подтвердило эту информацию.

Сейчас Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в госизмене и грозит пожизненный срок с конфискацией имущества. В консульстве России в Кишиневе сообщили, что власти Молдавии не информировали о задержании россиянина, как это принято в международном законодательстве.

Ранее В СБУ прокомментировали «зарубу» спецслужб из-за похищенного в Молдавии судьи Николая Чауса. В ведомстве подтвердили, что судья находится у них, однако отвергли версию о его похищении.