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15:29, 8 октября 2024Из жизни

Стало известно о граничащей с одержимостью любви Карла III к грибам

Пасынок короля Великобритании Карла III рассказал о его любви к грибам

Фото: Jane Barlow / Reuters

Король Великобритании Карл III любит собирать грибы и соперничает в этом необычном хобби с женой, королевой Камиллой. Об их досуге стало известно из книги Cooking and the Crown («Готовка и Корона»), которую написал пасынок Карла III.

Сын королевы Камиллы Том Паркер-Боулз — известный кулинарный критик и автор семи книг о британской кухне. В новом произведении он рассказал о некоторых пищевых привычках монархов и собрал их рецепты: от королевы Виктории до Карла III. Среди них был способ приготовления паппарделле с белыми грибами. Перед ним Паркер-Боулз и отметил любовь короля к сбору грибов, «граничащую с одержимостью».

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Как пишет Daily Mirror, Карл III нашел время на свое хобби даже в тот день, когда не стало его матери — королевы Елизаветы II. Проведя около часа у ее кровати, он отправился в шотландское поместье, где собирал грибы в одиночестве, чтобы прийти в себя.

Ранее в той же книге Паркер-Боулз рассказал о ежедневном питании Карла III и назвал его «настоящим героем еды». Королю готовят дичь, говядину и баранину, которые добывают и выращивают на территориях принадлежащих монархам поместий.

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      Юлия Юткина
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