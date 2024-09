Стало известно о кулинарных предпочтениях Карла III

Пасынок короля Великобритании Карла III рассказал, что тот любит дичь и горох

Пасынок короля Великобритании Карла III рассказал о ежедневном питании отчима и назвал его «настоящим героем еды». Рацион монарха Том Паркер-Боулз описал в статье для Daily Mail.

Сын королевы Камиллы является известным кулинарным критиком и автором семи книг о британской кухне, а 24 сентября вышла его новая работа: Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III («Готовка и Корона: придворные рецепты от королевы Виктории до Карла III»). По словам Паркера-Боулза, его 77-летняя мать и 75-летний отчим отдают предпочтение простой сезонной пище.

Карлу III готовят дичь, говядину и баранину, которые добывают и выращивают на территориях королевских поместий. Также он любит горох, клубнику, малину и мангольд. При этом Паркер-Боулз отметил, что после королевских трапез не остается практически никаких отходов.

Пасынок монарха также сказал, что тот отказывается от приема пищи днем, предпочитая ему традиционный Файв-о-клок — чаепитие в пять часов вечера. Вместе с чаем королю и его супруге подают различные сладости и печенье, включая макаруны, вафли и птифуры. Также король любит креветок, приготовленных в горшочке, сэндвичи с курицей, копченым лососем и ветчиной и яйца пашот.

Паркер-Боулз также заявил, что позже Карл III и Камилла съедают «скромный ужин, непохожий на помпезную официальную трапезу». При этом во время приемов в Букингемском дворце гостей ожидают пышные банкеты с тремя сменами блюд. «Это скорее не еда, а прекрасно поставленный балет, "дипломатия суфле" в лучшем виде, когда короли и королевы, принцы, властители и президенты садятся, чтобы насладиться вечной мощью совместной трапезы», — заявил сын королевы.

В сентябре 2023 года близкий друг Карла III раскрыл его алкогольные пристрастия. По словам румынского графа Тибора Калноки, вечером британский король обычно выпивает коктейль из джина и вермута, украшенный оливкой на шпажке.