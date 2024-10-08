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09:19, 8 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о превращении Запорожья в кладбище бойцов ВСУ

Рогов: Запорожье становится территорией кладбищ для захоронений бойцов ВСУ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Подконтрольный Киеву город Запорожье превращается в территорию кладбищ для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — отметил Рогов.

Он добавил, что, по открытым украинской стороной данным, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч солдат ВСУ.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные начали срочное возведение укрепрайонов с подземными бетонными бункерами. Они располагаются в районе городов Запорожье и Орехов Запорожской области.

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      Екатерина Грищенко
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