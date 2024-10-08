Рогов: ВСУ строят подземные бетонные бункеры в районе Запорожья и Орехова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в срочном порядке возводить укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он добавил, что ВСУ также строят подобные укрепления около Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). По словам Рогова, власти Украины опасаются наступления на этом участке фронта российской армии.

Ранее Армия Россия нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт ВСУ в бункере у Житомира. Также потери есть среди персонала бункера. О других подробностях произошедшего не сообщалось.