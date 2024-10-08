Стилист назвала россиянкам самые модные прически на осень и зиму

Стилист Кондратьева назвала стрижку old money боб самой модной на осень и зиму

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные прически на осень и зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к стрижке old money боб, которая представляет собой пряди длиной чуть ниже подбородка с идеально ровными концами. При этом Кондратьева отметила, что ее особенностью является удлиненная челка-шторка, края которой должны быть на два сантиметра выше кончиков волос.

Кроме того, актуальными станут классическая стрижка боб, так и ее современные вариации, в частности миди-боб, edgy bob и dad bob. Их общей особенностью, по словам стилиста, является прямой срез, который придает волосам объем и густоту.

Помимо прочего, в холодном сезоне можно присмотреться к текстурным многослойным прическам и стрижкам с четкими геометрическими линиями. «Геометрические стрижки, создающие четкие контуры, подходят как женщинам, так и мужчинам. В то же время ультрамодные текстуры, такие как волнистые и кудрявые пряди, становятся центром внимания у женщин», — пояснила Кондратьева.

В заключение собеседница упомянула гладкий пучок, прическу с двумя косами, а также челки. В последнем случае популярность обрели редкая и градуированная, прямая и челка-штрихкод.

В июле стилист Яна Кондратьева перечислила способы стать визуально стройнее с помощью стрижки.