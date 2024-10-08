Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:47, 8 октября 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам самые модные прически на осень и зиму

Стилист Кондратьева назвала стрижку old money боб самой модной на осень и зиму

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные прически на осень и зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к стрижке old money боб, которая представляет собой пряди длиной чуть ниже подбородка с идеально ровными концами. При этом Кондратьева отметила, что ее особенностью является удлиненная челка-шторка, края которой должны быть на два сантиметра выше кончиков волос.

Кроме того, актуальными станут классическая стрижка боб, так и ее современные вариации, в частности миди-боб, edgy bob и dad bob. Их общей особенностью, по словам стилиста, является прямой срез, который придает волосам объем и густоту.

Помимо прочего, в холодном сезоне можно присмотреться к текстурным многослойным прическам и стрижкам с четкими геометрическими линиями. «Геометрические стрижки, создающие четкие контуры, подходят как женщинам, так и мужчинам. В то же время ультрамодные текстуры, такие как волнистые и кудрявые пряди, становятся центром внимания у женщин», — пояснила Кондратьева.

В заключение собеседница упомянула гладкий пучок, прическу с двумя косами, а также челки. В последнем случае популярность обрели редкая и градуированная, прямая и челка-штрихкод.

В июле стилист Яна Кондратьева перечислила способы стать визуально стройнее с помощью стрижки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили об отмене второго саммита мира в ноябре

      Кокетливая бобриха очаровала губернатора и избежала выселения

      Агент СБУ сфотографировал гостиницу в ДНР и был приговорен к колонии

      Крупная авиакомпания заявила об обязательном скромном дресс-коде для пассажиров

      Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку

      Памела Андерсон рассказала о многолетних проблемах с психикой

      Российские пограничники покинут Армению

      Стало известно о взрывах в Харькове

      Германия забеспокоилась из-за возможного возвращения Трампа

      Сложности Сербии по вступлению в ЕС связали с поддержкой России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше