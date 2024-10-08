Стюардесса из России сделала фото на борту самолета в униформе и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса позирует на камеру в голубых юбке и жилете и белой кофте. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Великолепная», «Очень красивая», «Принцесса», «Прекрасная улыбка», «Милая», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала нацию, которая является лучшей для членов экипажа.

Девушка отметила, что экипаж обожает летать в Австралию, поскольку жители именно этой страны считаются идеальными пассажирами.