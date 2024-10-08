Суд в США признал Google Play монополистом и предписал открыть Android

FT: Alphabet предписали открыть операционную систему Android для конкурентов

Федеральный судья в Сан-Франциско Джеймс Донато вынес постановление, предписывающее владельцу Google — компании Alphabet — открыть операционную систему Android для конкурентов. Об этом решении сообщает газета Financial Times (FT).

Судья заявил, что вышеуказанное предписание позволит конкурентам Google создавать собственные торговые площадки приложений и платежные системы. Тем самым будет соблюден принцип здоровой конкуренции с компанией Google Play Store, которая в настоящее время является фактически монополистом на глобальном рынке приложений.

Судебное предписание было дано после того, как в декабре 2023 года иск против Google выиграла американская компания Epic, являющаяся издателем онлайн-шутера Fortnite. Ее претензии к монополисту заключались в необоснованном ограничении конкуренции в приложениях для Android и использовании Alphabet своего доминирующего положения в корыстных целях, включая возможность взимания избыточных сборов со своих конкурентов. Схожие обвинения Epic предъявляла и к южнокорейской корпорации Samsung.

В итоге судья Джеймс Донато встал на сторону Epic в этом вопросе и запретил Google платить разработчикам за «первый или эксклюзивный запуск приложения» в Play Store. В число других предписаний попал запрет к принуждению разработчиков к использованию внутренней системы выставления счетов, которая взимает комиссию в размере до 30 процентов. Американской корпорации также предписали разрешить конкурентам доступ к своей библиотеке приложений в течение ближайших трех лет, чтобы они могли создать конкурентоспособный продукт в соответствии с основными положениями законодательства США.