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16:03, 30 сентября 2024Экономика

Против Google выдвинули новое обвинение

Reuters: создатель Fortnite обвинил Google и Samsung в нарушении закона

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Компания Epic Games, выпустившая в свое время видеоигру Fortnite, заявила о том, что подаст иск в отношении компаний Google и Samsung, которых она обвиняет в недобросовестной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщило издание Reuters.

В Epic Games заявили, что функция Auto Blocker, которой снабжены телефоны Samsung, не давала пользователям устанавливать приложения, кроме как из Play Store или из магазина Samsung Galaxy. Таким образом, эти две компании ограничивали выбор потребителей и мешали конкуренции. Более того, пользователей вводили в заблуждение, так как им внушали, что продукция конкурентов хуже.

Epic Games подчеркивает, что Google делает вид, что защищает пользователя, не давая ему устанавливать приложения из неизвестных источников, однако на самом деле IT-гигант знает, что такое Fortnite, так как распространял его в прошлом.

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Ранее Европейская комиссия наложила на Google штраф в размере 1,5 миллиарда евро, обвинив компанию в нарушении правил конкуренции. Однако позже Суд Европейского союза отменил данное решение, посчитав, что ЕК «не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства».

Ранее Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заподозрило Google в злоупотреблении доминирующим положением и, как следствие, нанесении ущерба тысячам британских разработчиков и рекламодателей.

В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением. А в марте того же года Федеральный суд Чикаго постановил, что этот поисковик нарушает неприкосновенность частной жизни миллионов пользователей сети путем сбора и хранения их биометрических данных.

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