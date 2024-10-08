Священник взял телефон у прихожанина и украл голые фотографии его жены

В США арестовали пастора из города Кеноша, штат Висконсин, который во время церковного собрания попросил телефон у прихожанина и скачал оттуда фотографии его жены в обнаженном виде. Об этом пишет Milwaukee Journal Sentinel.

Пострадавшие супруги обратились в полицию 28 сентября. Муж рассказал, что за неделю до этого пошел на собрание верующих в свою церковь, чтобы побеседовать о Библии. 41-летний священник Габриэл Миллс взял у него телефон, так как ему якобы было нужно скачать аудиокнигу.

Однако позже выяснилось, что пастор нашел в памяти гаджета фото жены прихожанина и отправил их на свой телефон. Полицейские исследовали устройство Миллса и нашли там два непристойных снимка пострадавшей. Священник был уволен из церкви 29 сентября и арестован 30-го.

В данный момент Миллс находится под стражей. Ему назначен залог в размере 7,5 тысячи долларов. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали мужчину из Дели, который установил скрытые камеры в ванной комнате и спальне своей знакомой. Извращенец попался после того, как пострадавшая заметила подозрительную активность в своем аккаунте WhatsApp.

