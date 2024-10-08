Сырский обсудил с командующим ВС США ситуацию на фронте

Главком ВСУ Сырский обсудил с командующим ВС США Брауном ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе телефонного разговора обсудил с командующим Вооруженными силами (ВС) США Чарльзом Брауном ситуацию на фронте. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского главкома.

«В рамках развития диалога на стратегическом уровне провел очередной телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные также обсудили совместные действия в рамках подготовки к очередному заседанию в формате Рамштайна.

Ранее Сырский разговаривал с Брауном после потери Угледара. По его словам, он проинформировал офицеров штаба ВС США об обстановке на фронте и отметил важность передачи Украине вооружения и военной техники.