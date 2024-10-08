Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 8 октября 2024Бывший СССР

Сырский обсудил с командующим ВС США ситуацию на фронте

Главком ВСУ Сырский обсудил с командующим ВС США Брауном ситуацию на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в ходе телефонного разговора обсудил с командующим Вооруженными силами (ВС) США Чарльзом Брауном ситуацию на фронте. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского главкома.

«В рамках развития диалога на стратегическом уровне провел очередной телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные также обсудили совместные действия в рамках подготовки к очередному заседанию в формате Рамштайна.

Ранее Сырский разговаривал с Брауном после потери Угледара. По его словам, он проинформировал офицеров штаба ВС США об обстановке на фронте и отметил важность передачи Украине вооружения и военной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      В Госдуме ответили на заявление Бербок об ударах вглубь России немецким оружием

      Россиян призвали не ждать скорого снижения цен

      Американский генерал пригрозил Ирану не переходить «ядерный Рубикон»

      В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

      Бобровского удивил чемпионский перстень НХЛ

      В Роспотребнадзоре оценили возможность заразиться лихорадкой Марбург через бананы

      В МИД России рассказали о горячих линиях связи с НАТО

      Жена российского миллиардера обнажила грудь перед камерой

      Названы плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше