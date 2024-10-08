У Прилучного обнаружили 370 штрафов за нарушение ПДД

Павел Прилучный получил 370 штрафов за нарушение ПДД на сумму больше 340 тысяч

У актера Павла Прилучного обнаружилось 370 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму больше 340 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, чаще всего артиста штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки, несоблюдение разметки, тонированные стекла и неоплату парковки. За какой период Прилучный успел набрать столько нарушений, не сообщается.

Ранее актер прокомментировал суд с бывшей супругой Агатой Муцениеце и слухи о том, что у него есть компромат на нее. «Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный.