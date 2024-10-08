Украинские военные смогут сами определять получателя выплат в случае пропажи без вести

Солдаты ВСУ получат право определять получателя выплат в случае попадания в плен

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сами определять, кто будет получать выплаты в случае пропажи без вести или попадания солдата в плен. Такой законопроект поддержала Верховная Рада, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

«Они смогут самостоятельно определять членов семьи или лиц, которым будет осуществляться выплата в случае их пропажи без вести или попадания в плен», — пишет депутат.

Как отмечает Геращенко, в случае если военнослужащий не оставит распоряжений, то денежное обеспечение будет равными долями распределено между супругом, детьми и родителями, а также родными братьями или сестрами военного.

Ранее народный депутат Верховной Рады Федор Вениславский назвал одно условие для ухода от ответственности за самовольное оставление части военными. Военнослужащий может добровольно вернуться в ряды войск и избежать уголовного наказания.