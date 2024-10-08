В Белоруссии развернули десять пунктов наведения авиации

В Белоруссии развернули пункты наведения авиации во время проверки армии

В Белоруссии развернули десять пунктов наведения авиации во время проверки армии. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко, пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, все пункты укомплектованы личным составом из запаса. Их основной задачей является наведение авиации на противника в ходе предполагаемого нападения.

Муравейко добавил, что вооруженные сил Белоруссии проводят ряд внезапных проверок военных соединений для определения степени готовности «выполнять задачи по предназначению».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал момент для изменения ядерной доктрины России. «Время созрело», — заявил глава республики.

