Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины фразой «время созрело»

Лукашенко заявило, что «время созрело» для изменения ядерной доктрины России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал момент для изменения ядерной доктрины России. Его слова приводит РИА Новости.

«Время созрело», — сказал белорусский лидер. Лукашенко добавил, что положительно оценил изменения доктрины. Он также назвал правильным это решение российских властей. Президент Белоруссии подчеркнул, что его нужно было принять раньше.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Российский лидер заявил, что в обновленной редакции агрессия против РФ со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Позднее замглавы МИД России Александр Грушко объяснил, что страна обновляет доктрину, чтобы у противников Москвы не было иллюзий в вопросе ее готовности защитить себя всеми средствами.