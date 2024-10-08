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08:32, 8 октября 2024Мир

В МИД назвали причину обновления ядерной доктрины России

Грушко: Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у противников не было иллюзий

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у противников Москвы не было иллюзий в вопросе ее готовности обеспечить свою безопасность всеми средствами. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«С этой целью обновляем Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы у оппонентов не было никаких иллюзий относительно нашей готовности обеспечить безопасность Российской Федерации всеми имеющимися средствами», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что Россия учитывает всю совокупность факторов, которые влияют на безопасность и обороноспособность страны. По мнению заместителя министра иностранных дел, страны-члены НАТО и сам блок следуют пути «повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса».

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Лина Пивоварова
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