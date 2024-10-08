В ДНР назвали сроки разминирования Угледара

Пушилин: работы по разминированию Угледара могут занять менее полугода

Работы по разминированию Угледара могут занять менее полугода. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Однако, по словам Пушилина, их темпы будут зависеть от того, как будет отодвигаться от города линия фронта. Глава ДНР вместе с тем отметил, что при разминировании Угледара обнаруживается большое количество осколков и взрывоопасных предметов.

«Постараемся быстрее [разминировать Угледар]», — добавил Пушилин. Он также рассказал об оптимистичном настрое относительно сроков проведения данных работ.

1 октября украинский аналитический проект DeepState сообщил о взятии Вооруженными силами (ВС) России под контроль Угледара. 3 октября Минобороны России подтвердило данную информацию.