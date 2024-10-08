Боец Фауст: ВС России уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее опорный пункт

Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), перепутавшее российских военнослужащих с сослуживцами. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Фауст, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в ходе освобождения населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР). Военный отметил, что его бригада зашла туда «практически первой» — солдаты решили отдохнуть в одном из домов, однако под утро к нему подъехала «боевая машина всушная». Украинские военные подошли к дому и поздоровались, не успев понять, что внутри находились российские военнослужащие.

«Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все — там ротация и осталась, возле этой хаты», — сообщил Фауст.

Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, участвовавшим в боях за Гродовку в ДНР и поблагодарил их за выполнение боевых задач. Так министр отреагировал на переход населенного пункта под контроль России.