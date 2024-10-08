Неизвестные в Латвии облили краской памятник Барклаю-де-Толли

6 октября неизвестные в Риге облили краской памятник российскому полководцу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщает издание Delfi.

Госполиция просит свидетелей произошедшего обратиться к ее сотрудникам и передать имеющуюся информацию. Сообщается, что 12 сентября памятник Барклаю-де-Толли был также облит краской.

Также отмечается, что вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс высказывается за демонтаж памятника, но Совет памятников не поддержал это решение. В связи с этим Ратниекс собирается устроить голосование по поводу памятника в Рижской думе.

Ранее Власти Риги поддержали снос памятных досок Пушкину и Петру I. Инициатором демонтажа выступил Центр общественной памяти.

