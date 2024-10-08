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13:34, 8 октября 2024Мир

В правительстве Германии допустили новый пакет военной помощи Украине

В ФРГ допустили принятие нового пакета помощи Украине на встрече «Рамштайн»

Фото: Heiko Becker / Reuters

На встрече западных союзников в формате «Рамштайн» может быть принят новый пакет военной помощи Украине. Это в беседе с ТАСС допустил неназванный источник в правительстве ФРГ.

«Это вполне можно себе представить», — указал собеседник агентства, отметив, что союзникам прежде всего необходимо знать, в какой конкретно номенклатуре вооружений нуждается Украина.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без военной и экономической помощи западных стран конфликт на Украине закончился бы за две недели. По словам дипломата, подобный сценарий является неприемлемым для Европы.

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      Глеб Бажуткин
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