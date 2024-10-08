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14:28, 8 октября 2024Наука и техника

В России испытали универсальный «Бражник»

На Сахалине испытали универсальный беспилотник «Бражник»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Сахалине создали и испытали универсальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Бражник». Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

Беспилотник складной конструкции способен переносить груз массой до 10 килограммов, в частности, газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. В воздухе БПЛА может находиться до часа. «Его универсальность, длительное время полета и высокая помехозащищенность открывают новые горизонты для применения беспилотных технологий в различных сферах нашей экономики», — заявил министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирев.

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БПЛА планируется использовать в локальных логистических задачах, а также мониторинговых мероприятиях.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заметил, что обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного БПЛА «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны.

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      Иван Потапов
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