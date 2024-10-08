В России на шахте произошло обрушение породы

В Якутии один человек не выжил из-за обрушения породы в очистном забое на шахте

В Нерюнгринском районе Якутии на шахте произошло обрушение породы, из-за чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Авария произошла на шахте «Восточная Денистовская» — порода там обрушилась в очистном забое. В момент происшествия на аварийном участке находились четыре человека, трое из которых эвакуировались сами, еще один — остался под завалами.

Сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС извлекли из-под завалов горнорабочего без признаков жизни. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее трое рабочих оказались под завалами после взрыва в шахте в Краснотурьинске Свердловской области. Взрыв произошел при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ на уральской шахте «Северопесчанская», порода обрушилась на горизонте 338 метров..