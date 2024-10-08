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07:05, 8 октября 2024Экономика

В России ограничат одну возможность получить дешевый кредит

Профессор Юденков: в России ограничат выдачу кредитов под залог автомобиля

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России намерены ввести ограничения на выдачу кредитов под залог автомобиля, что может понизить доступность дешевых займов для россиян. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

По его словам, кредитование под залог автомобиля, с учетом его стоимости, становилось все более популярным среди россиян. Эксперт отметил, что, несмотря на все риски, подобный залог способствует повышению надежности заемщика для банка, который в ответ может предложить более выгодные условия.

«Клиент отдает [паспорт транспортного средства] в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», — отметил профессор.

Ранее стало известно, что в январе-августе 2024 года в России выдали кредитов на приобретение автомобиля больше чем на 1 триллион 598 миллиардов рублей. Названная сумма почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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