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07:50, 8 октября 2024Экономика

В России резко выросло производство шампанского

Производство шампанского в России выросло в 2024 году на 27,6 %

Фото: Yosuke Ota / Unsplash

Производство шампанского в России в январе — сентябре 2024 года увеличилось на 27,6 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 11,15 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

В то же время, говорится в материалах, рост производства виноградных вин в стране оказался не столько резким — прибавка в 8 процентов, до 24 миллионов декалитров.

В целом в указанный период алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России произвели на 0,6 процента больше, чем в 2023-м. На сопоставимые доли — 1,6 процента, до 55,74 миллиона декалитров — выросло в РФ и производство водки.

Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили снижение акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское. Ставки, которые должны были вырасти с 1 мая с 45 до 141 рубля, решили установить до конца года на уровне 119 рублей. Согласно подписанному главой государства закону, показатель достигнет 129 рублей за литр к 2026-му.

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      Дмитрий Воронин
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