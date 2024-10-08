В российском регионе медведь спровоцировал массовую аварию

В Иркутской области лежащий на дороге медведь спровоцировал массовую аварию

В Иркутской области медведь, лежащий на дороге, спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

В ведомстве разъяснили, что все произошло на 138-м километре автодороги «Братск — Усть-Илимск». По предварительным данным, в момент ДТП на дороге уже находился медведь, сбитый ранее другим автолюбителем. Водитель другой машины наехал на животное, после чего съехал в кювет.

Рядом оказался водитель грузовика, который решил помочь первому участнику аварии. Тогда же по дороге двигалась женщина на иномарке, она не сумела затормозить, поэтому врезалась в большегруз.

В результате случившегося никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре грузовика и семь легковых автомобилей.