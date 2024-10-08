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07:47, 8 октября 2024Мир

В США оценили шансы ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

NYT: Израиль не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Шансы того, что Израиль нанесет удары по ядерным объектам Ирана, если предпримет ответные меры на недавний обстрел иранскими ракетами, невелики. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание The New York Times (NYT),

Утверждается, что в случае нанесения ответного удара Израиль сфокусируется на военных и разведывательных объектах, а также на командных пунктах. При этом ядерные объекты Ирана могут стать целью в будущем, если Тегеран еще раз обстреляет Израиль.

В материале газеты отмечается, что в Израиле и США нарастают призывы не упускать момент. Считается, что нанесение ударов по иранским ядерным объектам позволит серьезно отбросить ядерную программу страны назад.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф выразил мнение, что Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана, чтобы просто напомнить иранцам, что они могут это сделать. «Президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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