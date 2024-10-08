В США заявили о потере доверия к израильскому правительству

Axios: администрация Байдена теряет доверие к израильскому правительству

Администрация президента США Джо Байдена теряет доверие к израильскому правительству из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что администрация американского лидера не против того, чтобы Израиль отреагировал на ракетные удары со стороны Ирана, но хочет, чтобы ответ был сдержанным.

«Наше доверие к израильтянам сейчас очень низкое, и на то есть веская причина», — сказал один из источников издания.

Двое официальных лиц США также сообщили, что во время телефонного разговора советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру, что США ожидают от Израиля «ясности и прозрачности» в отношении его планов по ответным действий в отношении Ирана.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что администрация Байдена смирилась с операцией Израиля в Ливане против шиитского движения «Хезболла» и не настаивает на скором прекращении огня. При этом неспособность Вашингтона оказать давление на Тель-Авив поднимает вопрос о том, не игнорирует ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху американскую сторону.