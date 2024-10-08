В Желанном Первом ДНР установили российский флаг

Минобороны: бойцы ВС РФ установили в Желанном Первом ДНР российский флаг

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ водрузили российский флаг в населенном пункте Желанное Первое Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

На кадрах, опубликованных оборонным ведомством, виден развевающийся на разрушенном здании триколор.

14 сентября Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль Желанное Первое. В ведомстве отметили, что занять населенный пункт удалось в результате решительных действий подразделений группировки «Южная».