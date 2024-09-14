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12:09, 14 сентября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

МО: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль еще один населенный пункт — Желанное Первое, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое в ДНР», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в МО рассказали, что российские войска нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

Ранее сообщалось, что вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и бронированную техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Екатерина Подвигина
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