Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

МО: экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ в Курской области

Вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и бронированную техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. Они находились в приграничном районе Курской области. Экипаж вернулся на площадку вылета после выполнения боевых задач.

Ранее МО РФ показало кадры удара сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению бойцов ВСУ в Курской области.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.