Минобороны показало кадры удара Су-34 по скоплению бойцов ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара Су-34 по скоплению солдат ВСУ в Курской области

Министерство обороны (МО) Российской Федерации показало кадры с моментом удара сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению бронетехники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается со взлета воздушного судна. Затем идут несколько кадров, которые показывают полет Су-34 до точки назначения. Ролик также демонстрирует момент отпуска управляемых авиабомб.

В этот же день МО РФ показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам ВСУ в Курской области. На опубликованных кадрах видно, что воздушные суда выстреливают авиационные ракеты. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с применением тепловых ловушек и вернулись на площадку вылета.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.