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13:49, 13 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам ВСУ в Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны России (МО РФ) показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующая запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

Видео начинается с обзора боевых воздушных машин. Затем несколько камер, установленных на борту, показывают, как вертолеты направляются в зону выполнения боевой задачи. На дальнейших кадрах видно, что воздушные суда выстреливают авиационные ракеты.

После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с применением тепловых ловушек и вернулись на площадку вылета.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По данным оборонного ведомства, 13 сентября пехота и бронетехника ВСУ атаковали участок границы в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.

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      Никита Абрамов
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