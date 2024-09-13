Минобороны показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам ВСУ в Курской области

Минобороны России (МО РФ) показало кадры удара вертолетов Ка-52М по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующая запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

Видео начинается с обзора боевых воздушных машин. Затем несколько камер, установленных на борту, показывают, как вертолеты направляются в зону выполнения боевой задачи. На дальнейших кадрах видно, что воздушные суда выстреливают авиационные ракеты.

После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с применением тепловых ловушек и вернулись на площадку вылета.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По данным оборонного ведомства, 13 сентября пехота и бронетехника ВСУ атаковали участок границы в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.