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12:17, 13 сентября 2024Россия

Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

МО РФ: ВС России отразили три попытки ВСУ совершить еще один прорыв под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пехота и бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали еще один участок российской границы в Курской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, ВСУ атаковали в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое. Украинские подразделения пытались прорвать границу трижды: все три раза атаки были отбиты, а ВСУ потеряли до 50 бойцов и более 20 единиц техники. «[Уничтожены] пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения (ВСУ)», — сообщили в Минобороны.

Днем ранее сообщалось, что Украина пыталась атаковать тот же участок границы и также понесла потери.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление ВС России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, ВС действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.

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