Филиппо: отправка Украине истребителей Mirage 2000 является разжиганием войны

Отправка Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей Mirage 2000 является актом разжигания войны. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Разжигание войны и коррупции, уничтожение нашей армии, разрушение Франции. Какой позор!», — написал политик.

Филиппо заявил, что оказание военной помощи Киеву не позволит урегулировать конфликт, а лишь эскалирует ситуацию. По его словам, Запад должен способствовать началу мирных переговоров.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставит Украине истребители Mirage 2000, которые будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля, в январе-марте 2025 года. По его словам, самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля, а также средствами радиоэлектронной борьбы.