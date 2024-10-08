Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 8 октября 2024Мир

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале следующего года

Лекорню: Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля, в январе-марте 2025 года. Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню в своем аккаунте социальной сети Х.

«Поставки Францией Mirage 2000 Украине уже запланированы на первый квартал 2025 года. Истребители будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля, а также средствами радиоэлектронной борьбы», — отметил глава оборонного ведомства.

Лекорню добавил, что Париж продолжает готовить и обучать пилотов и механиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подтвердил поставку первых истребителей F-16 Украине. По его словам, Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

10 сентября Нидерланды разрешили ВСУ использовать западное оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Россиянина задержали за похищение избившего сына одноклассника

      Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

      Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

      В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

      На Западе заявили о признании властями утраты территорий Украиной

      Командир оборонявшей Угледар бригады ВСУ объяснил причины удерживания города

      Полпред правительства в КС разъяснил сроки давности в делах о коррупции

      В ВСУ признали потерю позиций в Волчанске

      ФСБ задержала за взятки сотрудников медучреждения в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше