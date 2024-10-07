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00:35, 7 октября 2024Мир

Нидерланды подтвердили поставку первых F-16 Украине. Амстердам разрешил атаковать истребителями территорию России

Глава МО Нидерландов Брекелманс подтвердил поставку первых самолетов F-16 Киеву

Фото: Globallookpress.com

Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине. Об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину

Рубен Брекелмансминистр обороны Нидерландов

По данным ведомства, Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

Также глава Минобороны сообщил, что сумма военной помощи Украине от Нидерландов увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро.

Нидерланды планируют выделить около 400 миллионов евро на разработку беспилотников для Украины. Страны намерены совместными усилиями разрабатывать современные виды дронов, а также ускорить выпуск наиболее успешных прототипов.

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3 сентября 2024

Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16

В сентябре Амстердам разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по территории России.

Украине разрешено использовать наше оружие на территории России для самообороны в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону

Рубен Брекелмансминистр обороны Нидерландов

Глава голландского Минобороны отметил, что страна не вводила для Киева никаких ограничений по дальности ударов. Он отметил, что Украина также может наносить удары по российским территориям истребителями F-16, но отказался разглашать оперативные подробности использования самолетов ВСУ.

Нидерланды не предоставляют информацию о том, как и сколько F-16 развернуто, какая страна их поставила и где они дислоцируются. Мы не хотим делать Россию умнее, чем она есть сейчас

Рубен Брекелмансминистр обороны Нидерландов

Также стало известно, что Амстердам поставит Киеву ракеты для F-16, запчасти и оборудование. Общая сумма материальной поддержки составит 80 миллионов евро.

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12 июля 2024

В России заявили, что смогут сбивать переданные Киеву истребители

Переданные Киеву истребители F-16 — это типовая цель для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», который сбивает малозаметные цели. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Комплекс «Панцирь-С» успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. Например, западные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow и высокоточные снаряды реактивных систем залпового огня. Уничтожить такую типовую цель, как F-16 для «Панциря» не составит труда

Бекхан Оздоевиндустриальный директор кластера вооружений «Ростеха»

Обозреватель журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт выразил мнение, что предоставленные Киеву истребители F-16 не смогут обеспечить Украине преимущество над авиацией РФ.

По его словам, военно-промышленный комплекс (ВПК) России работает с огромной скоростью, что позволяет РФ эффективно снабжать ВВС в конфликте на Украине, в отличие от оборонной промышленности государств Запада.

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      Марина Совина
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