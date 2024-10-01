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20:58, 1 октября 2024Наука и техника

В России оценили способность «Панциря» сбить F-16

«Ростех»: истребитель F-16 — типовая цель для ЗРПК «Панцирь-С»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Переданные Киеву истребители F-16 — это типовая цель для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», который сбивает малозаметные цели. Способность ЗРПК поражать самолеты оценил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Комплекс "Панцирь-С" успешно сбивает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. Например, западные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow и высокоточные снаряды реактивных систем залпового огня. Уничтожить такую типовую цель, как F-16 для "Панциря" не составит труда», — сказал он.

Оздоев добавил, что госкорпорация продолжает работать над новыми версиями ЗРПК.

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В августе в «Ростехе» сообщили, что новейший ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» испытали в боевых условиях. Комплекс подтвердил заданные характеристики в ходе испытаний.

В июне стало известно, что новые мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь-СМ», которые предназначены для борьбы с дронами, подтвердили свою эффективность в ходе испытаний.

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      Даниил Иринин
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