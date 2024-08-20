Новейший «Панцирь-СМ-СВ» испытали в боевых условиях

«Ростех»: новейший ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» испытали в боевых условиях

Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» испытали в боевых условиях. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Там отметили, что комплекс «подтвердил выполнение заданных характеристик в ходе проведения испытания и боевой работы».

В декабре 2023-го РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщили, что Вооруженные силы России начали применять модернизированные ЗРПК «Панцирь-СМ» в зоне проведения специальной военной операции.

В мае того же года в госкорпорации заявили, что модифицированный комплекс «Панцирь-СМ-СВ», предназначенный для сухопутных и воздушно-десантных войск, находится на завершающем этапе испытаний.