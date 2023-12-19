Модернизированные «Панцири» начали применять в зоне СВО

РИА Новости: ВС России начали применять комплексы ПВО «Панцирь-СМ» в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали применять модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом информированный источник сообщил РИА Новости.

«В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса — "Панцирь-С"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, главным преимуществом «Панциря-СМ» стали существенно возросшие дальности обнаружения, сопровождения и поражения различных целей, включая малоразмерные дроны, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели.

«Панцирь-СМ» получил новую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения с фазированной антенной решеткой, которая увеличила дальность обнаружения воздушных целей. Также комплекс оснащен новой многофункциональной РЛС сопровождения целей и наведения ракет. Считается, что комплекс может видеть малоразмерные летательные аппараты на дальности до 75 километров.

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали, что «Панцирь-С» получил гиперзвуковые ракеты.

В мае в госкорпорации «Ростех» сообщили, что модифицированный комплекс «Панцирь-СМ-СВ», предназначенный для сухопутных и воздушно-десантных войск, находится на завершающем этапе испытаний.