В «Ростехе» рассказали об эффективности мини-ракеты «Панциря»

«Ростех»: мини-ракета комплекса «Панцирь-СМ» подтвердила свою эффективность

Новые мини-ракеты для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ», которые предназначены для борьбы с беспилотниками, подтвердили свою эффективность в ходе испытаний. Об этом в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») рассказали РИА Новости.

«В настоящее время малогабаритная ракета проходит испытания, подтверждены ее основные характеристики и правильность реализованных технических решений», — сказал собеседник агентства в преддверии международного военно-морского салона «Флот-2024».

ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов. Модификация «Панцирь-С1» несет две двуствольные пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и 12 зенитных ракет. Комплекс оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

В феврале в «Высокоточных комплексах» сообщили, что испытания малогабаритной ракеты для «Панциря» завершат в 2024 году.

О создании новой мини-ракеты первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал в августе 2022 года. Новый боеприпас сможет сбивать цели с дистанции в 500 метров.