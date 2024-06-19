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11:09, 19 июня 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали об эффективности мини-ракеты «Панциря»

«Ростех»: мини-ракета комплекса «Панцирь-СМ» подтвердила свою эффективность

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новые мини-ракеты для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ», которые предназначены для борьбы с беспилотниками, подтвердили свою эффективность в ходе испытаний. Об этом в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») рассказали РИА Новости.

«В настоящее время малогабаритная ракета проходит испытания, подтверждены ее основные характеристики и правильность реализованных технических решений», — сказал собеседник агентства в преддверии международного военно-морского салона «Флот-2024».

ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов. Модификация «Панцирь-С1» несет две двуствольные пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и 12 зенитных ракет. Комплекс оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

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В феврале в «Высокоточных комплексах» сообщили, что испытания малогабаритной ракеты для «Панциря» завершат в 2024 году.

О создании новой мини-ракеты первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал в августе 2022 года. Новый боеприпас сможет сбивать цели с дистанции в 500 метров.

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      Даниил Иринин
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